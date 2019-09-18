شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة سان جيرمان وريال مدريد والان مع التفاصيل

يستضيف اليوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الاسباني في المباراة الاولي للفريقين في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا علي ملعب حديقة الامراء بباريس في تمام الساعه العاشرة بتوقيت مكة التاسعة بتوقيت مصر.

التشكيل المتوقع لريال مدريد

حراسة المرمي : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال و فاران وميليتاو و ميندي

خط الوسط : كاسيمرو و كروس و خاميس

خط الهجوم : هازارد وبيل و بنزيما

التشكيل المتوقع ل باريس سان جيرمان

حراسة المرمي : كيلور نافاس

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خط الدفاع : توماس مونيير و تياجو سيلفا و ماركينوس و برنات

خط الوسط : فيراتي وغايا ودي ماريا و اندير هيريرا و موتينغ

خط الهجوم :ماورو ايكاردي

يغيب عن الريال ناتشو و سيرجيو راموس للايقاف ومودريتش واسينسيو للاصابة بينما مارسيلو وايسكو مشاركتهم مازالت محل شك.

اما باريس سان جيرمان يغيب عنه نيمار وكولين داجبا اما كافاني ومبابي ودراكسلر وكيرير مازالت ايضا مشاركتهم محل شك.

اخر مباراة جمعت الفريقين كانت في دوري ابطال اوروبا الموسم قبل الماضي حيث استطاع الريال الفوز ذهابا وايابا بنتيجة 3/1 في مباراة الذهاب و 2/1 في مباراة العودة وكان فوز الريال بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان وهو المدير الفني الحالي لريال مدريد.

ريال مدريد في اخر مباراه في الدوري استطاع الفوز علي ليفانتي بنتيجة 3/2 بينما باريس سان جيرمان حقق الفوز بصعوبة علي ستراسبورغ بنتيجة 1/0 احرزه نجم الفريق العائد نيمار في الدقيقه 92 من عمر المباراة.

ووقع فريق ريال مدريد اكثر الاندية الاوروبية حصدا للقب دوري ابطال اوروبا برصيد 13 بطولة في المجموعه الاولي الي جانب كلا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي كلوب بروغ البلجيكي ونادي غلطة سراي التركي.