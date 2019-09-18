اخبار الرياضه

مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة سان جيرمان وريال مدريد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة سان جيرمان وريال مدريد والان مع التفاصيل

يستضيف اليوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره الاسباني في المباراة الاولي للفريقين في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا  علي ملعب حديقة الامراء بباريس في تمام الساعه العاشرة بتوقيت مكة التاسعة بتوقيت مصر.

التشكيل المتوقع لريال مدريد 

حراسة المرمي : كورتوا 

خط الدفاع : كارفخال و فاران  وميليتاو و ميندي

خط الوسط : كاسيمرو  و كروس  و خاميس 

خط الهجوم : هازارد وبيل  و بنزيما 

التشكيل المتوقع ل باريس سان جيرمان 

حراسة المرمي : كيلور نافاس 

Advertisements

خط الدفاع : توماس مونيير  و تياجو سيلفا و ماركينوس  و برنات

خط الوسط : فيراتي وغايا ودي ماريا و اندير هيريرا  و موتينغ 

خط الهجوم :ماورو ايكاردي 

يغيب عن الريال ناتشو و سيرجيو راموس للايقاف ومودريتش واسينسيو للاصابة  بينما مارسيلو وايسكو مشاركتهم مازالت محل شك.

اما باريس سان جيرمان يغيب عنه   وكولين داجبا  اما كافاني ومبابي ودراكسلر وكيرير مازالت ايضا مشاركتهم محل شك.

اخر مباراة جمعت الفريقين كانت في دوري ابطال اوروبا الموسم قبل الماضي حيث استطاع الريال الفوز ذهابا وايابا بنتيجة 3/1 في مباراة الذهاب و 2/1 في مباراة العودة  وكان فوز الريال بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان  وهو المدير الفني الحالي لريال مدريد.

ريال مدريد في اخر مباراه في الدوري استطاع الفوز علي ليفانتي  بنتيجة 3/2 بينما باريس سان جيرمان حقق الفوز بصعوبة علي ستراسبورغ بنتيجة 1/0 احرزه نجم الفريق العائد نيمار في الدقيقه 92 من عمر المباراة.

 

ووقع فريق ريال مدريد اكثر الاندية الاوروبية حصدا للقب دوري ابطال اوروبا برصيد 13 بطولة في المجموعه الاولي الي جانب كلا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي كلوب بروغ البلجيكي ونادي غلطة سراي التركي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مفاجآت في التشكيل المتوقع لمواجهة سان جيرمان وريال مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا