شكرا لقرائتكم خبر عن إنسو فاتي يفضل المشاركة مع إسبانيا على الانضمام لـ«غينيا» والان مع التفاصيل

واصل النجم الشاب إنسو فاتي تألقه رفقة فريقه برشلونة، واستحواذه على ثقة مديره الفني إرنستو فالفيردي، والذي بدوره قرر إشراك اللاعب أساسيًا في مباراة برشلونة ضد بورسيا دورتموند، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا .

إنسو فاتي يعلن عن رغبته في الانضمام لكتيبة اللاروخا

وكشفت صحيفة موندوديبورتيفو الإسبانية، أن إنسو فاتي قد أبلغ مسؤولو الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنه يفضل الانضمام للمنتخب الإسباني، عن نظيره الغيني، من أجل الانتهاء سريعًا من الإجراءات وحصوله على جواز السفر الإسباني، حتى يتمكن من المشاركة رفقة منتخب إسبانيا في كأس العالم تحت 17 عامًا، والمقرر إقامته في نوفمبر المقبل.

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وأكد ديفيد جورد، المدير الفني لمنتخب إسبانيا تحت سن 17 عامًا، أن إنسو فاتي لديه إمكانية اللعب مع منتخب أخر، إلا أنه يرحب بقرار اللاعب وتفضيله لقميص اللاروخا، ويؤكد على تمسكه بضم اللاعب في المونديال القادم، حيث قال: "أعلم أنه متحمس للغاية للعب مع المنتخب الوطني. إنه صبي يعيش من أجل كرة القدم " .

إنسو فاتي بديلًا لميسي في مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

وكان إنسو فاتي قد شارك أساسيًا في تشكيل برشلونة ضد بوروسيا دورتموند، في المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ليشارك اللاعب زميليه أنطوان جريزمان ولويس سواريز في قيادة خط الهجوم، تحت أنظار ليونيل ميسي أيقونة البرسا، والذي بدأ المباراة من على دكة البدلاء، نظرًا لعدم رغبة إرنستو فالفيردي بالمجازفة به بع