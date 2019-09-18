شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان الاختبار الحقيقي لـ زيدان بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

أتت لحظة الحقيقة بالنسبة لمدرب صفوف لريال مدريد والمباراة التي ينتظرها عشاق ومحبي الفريق الميرينجي لتحديد وتقيم اداء و مستوى محبوبهم بشكل حقيقي، وذلك عندما ينازل نظيره القادم على في ارض حديقة الأمراء لمواجهة سان جيرمان الباريسي اليوم الأربعاء ضمن إطار الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019-2020.

واجهة ريال مدريد كثيراً من التحديات والعقبات في الموسم الماضي وخرج خالياً نظيفاً اذا استثنينا حصد لقب كأس العالم للأندية ، كما شهدنا سقوطة في كثير من العقبات على الجانبيين الإدارة والفني، وتم إقالة مدربين خلال الموسم بسبب عدم الرضا عن النتائج المحصودة هما جولين لوبيتيجي وسانتياجو سولاري.

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ومنذ ان عاد الفرنسي زين الدين زيدان لتولي قيادة الفريق مرة اخري في شهر مارس الماضي، لعب ريال مدريد 15 مباراة في الدوري الإسباني، حقق قيها الانتصار في 7 مباريات، بينما تلقى 4 هزائم وتعادل بمثلهم.

ومن الواضح أن الريال ما زال يتخبط حتى بعد عودة الفرنسي زيدن، وأبرز ما يميز الفريق الملكي الآن هو عدم استقرار مستواه، ليس من مباراة لأخرى، بل نشهد عدة اصدارات من الفريق في نفس اللقاء، كما رأينا في لقاء ليفانتي الأخير الذي قدم خلاله اول شوط مثالي وشوط ثاني اضعف مما يكون

لكن ما يجب الانتباه له هو أن فريق ريال مدريد لم يخضع لأي اختبار حقيقي حتي الان منذ ولاية زيدان الثانية عليه ، فجميع مباريات الموسم الماضي لم يكن لها أي تاثير او اهمية لان الفريق الميرينجي كان قد خرج من المنافسة على لقب الليجا.