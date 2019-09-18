شكرا لقرائتكم خبر عن السقوط أمام زعيم الجنوب.. رقم كارثي لـ"ليفربول ضد نابولي" والان مع التفاصيل

شهدت مباراة ليفربول ضد نابولي، رقمًا كارثيًا لحامل لقب دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما سقط الريدز بثنائية على ملعب سان باولو، في الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة ذات الأذنين .

ليفربول ضد نابولي.. زعيم الجنوب يعصف بتاريخ الريدز

استطاع زعيم الجنوب أن يستغل عاملي الأرض والجمهور للتمكن من حسم مباراة ليفربول ضد نابولي، بهدفين دون مقابل، ليثأر الأزرق الإيطالي من هزيمته الأخيرة ضد الريدز في دور المجموعات من نفس البطولة خلال العام الماضي، ويرسخ عقده للعملاق الإنجليزي داخل ملعب سان باولو.

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وأصبح ليفربول بهذه الهزيمة ضد زعيم الجنوب، أول حامل للقب يخسر في أولى مبارياته في الموسم التالي لفوزه بلقب دوري الأبطال منذ 25 عامًا، ليسير على خطى ميلان الإيطالي الذي افتتح حملته للدفاع عن اللقب الأوروبي موسم 1994/ 1995 بالهزيمة ضد أياكس الهولندي، لتكون مباراة ليفربول ضد نابولي، علامة سوداء في تاريخ الريدز أوروبيًا .

ليفربول ضد نابولي.. السقوط الأول لأبطال أوروبا في الموسم الجديد

وتعد مباراة ليفربول ضد نابولي، هي الهزيمة الأولى للنادي الإنجليزي خلال الموسم الجديد، وذلك بعدما تمكن من تحقيق العلامة الكاملة خلال البريميرليج خلال الموسم الجديد، بعدما جمع 15 نقطة كاملة من أصل خمسة مباريات، ليبتعد عن منافسة المتوقع مانشستر سيتي بخمسة نقاط كاملة، ويتصدر جدول ترتيب البطولة.