شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يداعب كاسميرو قبل مباراة ريال مدريد ضد سان جيرمان والان مع التفاصيل

يستضيف اليوم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره ريال مدريد الاسباني في المباراه الاولي للفريقين في دور المجموعات لدوري ابطال اوروبا في تمام الساعه العاشرة بتوقيت مكة التاسعه بتوقيت مصر.

وقام نيمار بالرد علي تغريدة كاسيميرو وقال له : اليوم سنلعب لعبه كاونتر سترايك طوال الليل حتي السابعه صباحا اريد ارهاقك قبل مباراة الغد.

ورد كاسيمير لن تفعل تركت جهاز الكمبيوتر في مدربد فرد عليه نيمار 10 دقائق وسيصلك مني جهاز اخر

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ثم قام ايضا بالرد قائد فريق العاصمة الفرنسية وقال : سأرسل جهازين واحد لك واخر ل بنزيما من الواضح ان لاعبي باريس يريدون الفوزعلي ريال مدريد باي طريقة.

اخر مباراة جمعت الفريقين كانت في دوري ابطال اوروبا الموسم قبل الماضي حيث استطاع الريال الفوز ذهابا وايابا بنتيجة 3/1 في مباراة الذهاب و 2/1 في مباراة العودة وكان فوز الريال بقيادة المدير الفني زين الدين زيدان.

ريال مدريد في اخر مباراه في الدوري استطاع الفوز علي ليفانتي بنتيجة 3/2 بينما باريس سان جيرمان حقق الفوز بصعوبة علي ستراسبورغ بنتيجة 1/0 احرزه نجم الفريق العائد نيمار في الدقيقه 92 من عمر المباراة .

ووقع فريق ريال مدريد اكثر الاندية الاوروبية حصدا للقب دوري ابطال اوروبا برصيد 13 بطولة في المجموعةالاولي الي جانب كلا من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونادي كلوب بروغ البلجيكي ونادي غلطة سراي التركي.