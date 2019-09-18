شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الثأر لـ سيميوني أمام يوفينتوس بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل
يفتح اليوم استاد واندا ميترو بوليتانو ابوابه لاستضافة مباراة نارية بين اتليتكو مدريد الاسباني ويوفينتوس الايطالي في اطار مبارايات الجولة الاولي لمباريات دروي المجموعات لدوري ابطال اوروبا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة التاسعة بتوقيت مصر بقيادة الحكم ايريك لاميريخت.
اتليتكو مدريد يريد الفوز والثأر من خسارته وخروجه علي يد يوفينتوس الايطالي من بطولة دوري الابطال العام الماضي بهاتريك رونالد التاريخي علي ملعب اليوفي بعد فوزه في مباراة الذهاب بهدفين مقابل لا شئ
يدخل اتليتكو مدريد المباراة بتشكيل متوقع مكون من:
حارس المرمي : اوبلاك
خط الدفاع : تريبير و سافيتش و خيمينيز و لودي
خط الوسط : فيتولو و كوكي وساؤول نيغويز و ليمار
خط الهجوم : ديجو كوستا و جواو فيليكس
بينما تشكيل اليوفي المتوقع
حارس المرمي : تشيزني
خط الدفاع : دانيلو و بونوتشي و دي ليخت و اليكس ساندرو
خط الوسط : خضيرة وبينتانكور و ماتويدي و بيرنارديسكي
خط الهجوم : ديبالا و رونالد
ويغيب عن المباراة من اتليتكو مدريد الاسباني كلا من فرساليكو و الفارو موراتا للاصابة اما اليوفي فيغيب عنه دوغلاس كوستا و دي تشيليو كيليني للاصابة وهيجواين وبيانيتش لم يتحدد موقفهم بعد.
تعرض اتليتكو مدريد للخسارة في اخر مباراة في الدوري الاسباني علي يد ريال سوسيداد بنتيجة 2/0 ولكنه ما زال متصدر للدروي الاسباني برصيد 9 نقاط من 4 مبارايات بينما اليوفي سقط في فخ التعادل السلبي امام فيورنتينا ولكنه ايضا ما زال متصدر بطولة الدروي الايطالي برضيد 7 نقاط من 3 مياريات
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