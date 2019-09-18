شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة القمة المصرية بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل

اعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ان مباراة كاس السوبر المصري بين الاهلي حامل لقب الدوري والزمالك حامل لقب الكاس سقتام بملعب برج العرب في تمام الساعه الثامنة بتوقيت مصر والتاسعه بتوقيت السعودية .

وقد اعلن الاتحاد المصري عبر موقعه الرسمي عن عدة تعليمات للجمهور اهمها هي كيفية ذهاب جمهور الفريقين للاستاد وكيفية الدخول للاستاد وان جمهور الزمالك المصري سوف يسلك محور التعمير عن طريق الكيلو 21 اما جمهور الاهلي المصري من مدخل الهوارية من الصحراوي.

وخصص الاتحاد الجهة اليمني لجمهور نادي الزمالك (بوابة 10 للدرجة الموحدة وبوابة 2 للدرجة الاولي )

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اما جمهور النادي الاهلي فقد خصص له الجهة اليسري (بوابة 7 للدرجة الموحدة و بوابة 3 للدرجة الاولي ).

يدخل النادي الاهلي المباراه بصفته حامل لقب الدوري مع مديره الفني الجديد رينيه فايلر التي تعد مباراة الزمالك اختبار حقيقي للمدرب السويسري بينما يدخل الزمالك المباراه بصفته حامل لقب الكاس مع مدربه الجديد ايضا الصربي ميتشو .

اخر مباراة للفريقين استطاع الاهلي التغلب علي نظيره كانو سبورت بهدفين مقابل لا شئ بهدفي صلاح محسن و وليد سليمان في دروي ابطال افريقيا وكانت هذه المباراة الرسمية الاولي ل فايلر مع الاهلي بينما خسر الزمالك امام جينيراسيون فوت بنتيجة 2/1 في مباراة الذهاب لبطولة دوري ابطال افريقيا.

قام الزمالك باجراء العديد من الصفقات المميزة لعل ابرزها التعاقد مع اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم واعادة المهاجم الهداف مصطفي محمد وعودة شيكالابا بينما ابرز صفقات الاهلي كانت لاعب الاسماعيلي محمود متولي ولاعبي الوسط اليو ديانج ومحمد مجدي قفشة.