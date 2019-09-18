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الأفضل في إيطاليا يعالج فيروس الإصابات بمانشستر سيتي

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الأربعاء 18 سبتمبر 2019

لابورت

يستهدف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، التعاقد مع ميلان سيكرينيار مدافع إنتر ميلان الإيطالي.

ويعاني مانشستر سيتي في الفترة الحالية، من فيروس الإصابات التي تضرب الفريق بقوة، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها إيميريك لابورت على مستوى الركبة، والتي ستجعله يغيب عن الملاعب لما يزيد عن ثلاثة أشهر.

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  وكشف موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، أن مانشستر سيتي يستهدف ضم مدافه إنتر سكرينيار، خاصة أن اللاعب المتألق كان هدفا لبيب جوارديولا مدرب السيتيزين خلال الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأوضحت أن المحاولة ستتكرر من جديد، خاصة أن إدارة مانشستر سيتي رفض منح المدرب جوارديولا الأموال الكافية من أجل ضم مدافع كبير وتحديدا سكرينيار والذي كان من المتوقع أن يعوض رحيل القائد فيسنت كومباني. 

وانضم سكرينيار لصفوف إنتر، في صيف 2017، قادمًا من سامبدوريا مقابل 20 مليون يورو.  

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