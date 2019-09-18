شكرا لقرائتكم اليوم .. ختام فاعليات الدوري العام المصري لمحترفين الاسكواش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم الأربعاء فاعليات الدوري العام المصري لمحترفين الاسكواش لمرحلة عمومي رجال - سيدات بالتجمع الخامس و التي أقيمت علي مدار ثلاث أيام بدأت الاثنين الماضي. يشارك ببطولة الدوري العام قسم المحترفين 18 لاعب و 12 لاعبة منهم : علي فرج المصنف الأول وطارق مؤمن المصنف الثالث و كريم عبد الجواد المصنف الرابع علي العالم، ورنيم الوليلي المصنفة الأولي ونور الشربيني المصنفة الثانية و نوران جوهر المصنفة الرابعة ونور الطيب المصنفة الخامسة علي العالم بالإضافة لكوكبة من اللاعبين و اللاعبات المحترفين يمثلون ستة أندية و هم :- - نادي سبورتنج حامل لقب الموسم الماضي - نادي وادي دجله . - النادي الأهلي . Advertisements - نادي هليوبوليس . - نادي الجزيرة . - و أخيرا الوافد الجديد من دوري القسم الأول نادي بلاك بول . كما يشارك في دوري القسم الأول 24 لاعب و 16 لاعبة يمثلون ثمانية اندية هم الزهور - سموحة - الشمس - الصيد - المعادي - طنطا - كيلنج شوت - البرلسي . ويستعد لاعبي الاسكواش للمشاركة ببطولة سان فرانسسكو بفرنسا يوم 24 سبتمبر الجاري في ثاني بطولات الاسكواش بموسم 2019/2020، وذلك بعد بطولة الصين التي توج بها نور الطيب في السيدات ومحمد الشوربجي بمنافسات الرجال.

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