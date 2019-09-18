شكرا لقرائتكم اليوم.. صلاح أمين يحتفل بعيد ميلاده الـ 38... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتفل اليوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2019، صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة بعيد ميلاده رقم 38، حيث ولد المهاجم المخضرم في 18 سبتمبر عام 1981، وتنقل بين عدة أندية هي طلائع الجيش، سموحة، الانتاج الحربي، النجوم قبل أن يستقر في الفريق الفيومي حالياً.

وخلال مسيرته الكروية عرف صلاح أمين بأنه "كعبه عالي" على الزمالك وساهم أمين في 8 أهداف في مرمى نادي الزمالك طوال تاريخ مشاركاته أمام الفارس الأبيض، سجل 6 منهم، وصنع اثنين، وعلى الرغم من أن عدد الأهداف ليس بالكبير ألا أن أغلب أهدافه تكون سببا في خسارة الزمالك للكثير من النقاط.

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وبشكل عام لعب صلاح أمين 246 مباراة في الدوري العام سجل 72 هدف وصنع 15 هدفاً أخر بمعدل دقائق لعب وصل لـ 17.622 ساعة.

صاحب الـ 38 عاما أصبح كابوسا يطارد جماهير الأبيض التي باتت تحذر منه عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب سجل اللاعب التهديفي في مرمى الفريق، فصلاح أمين حصد بأهدافه الستة في الشباك البيضاء 10 نقاط أمام الزمالك مع الأندية التى لعب لها.

ويتطلع صلاح أمين لمواصلة أرقامه المميزة في الموسم الجديد مع أبناء الفيوم، خاصة وأنه دخل في منافسة شرسة مع عمرو مرعي زميله الجديد بالفريق على حجز مقعد المهاجم الأساسي للمقاصة في موسم 2019/2020 المرتقب انطلاقه 21 سبتمبر الجاري.