شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يطير غدا إلى المانيا لتقلى العلاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويواجه الأهلي الزمالك فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل علي ملعب برج العرب بالاسكندرية والتي تأتي على كأس السوبر المحلي.
وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة او موقف الخطيب لأن سياسة الأهلي لم تتغير ولن يتخلي يوما عن أبنائه كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته وإلتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية، وحاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصير من النادي الأهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظي اللاعب بكل إهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.
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