شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يطير غدا إلى المانيا لتقلى العلاج... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير مؤمن زكريا صانع العاب الأهلي لألمانيا غداً الخميس، لتلقي العلاج اللازم هناك بعد استبعاده من قائمة فريقه المحلية والأفريقية.

وقام مؤمن زكريا بالحجز لدى الطبيب الألماني المعالج، إلا أن هناك محاولات لتأجيل سفره من قبل اتحاد الكرة، لمدة ٤٨ ساعة رغبة في تواجده بمباراة السوبر المحلي لتكريمه قبل المباراة.

ويواجه الأهلي الزمالك فى الثامنة مساء يوم الجمعة المقبل علي ملعب برج العرب بالاسكندرية والتي تأتي على كأس السوبر المحلي.

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وأبلغ مسئولو النادى الأهلى مؤمن زكريا، بتقديم كامل الدعم من أجل العودة سريعًا إلى الملاعب، حيث طالبوه بضرورة التروى وعدم الاستعجال فى الشفاء، حتى يعود أقوى ما كان.

وكان جهاز كرة القدم بالنادي أكد أن مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب قرر قبل شهرين تقريبًا تحمل كافة تكاليف علاج مؤمن زكريا فى الداخل والخارج، كما قرر أيضا حصول اللاعب على مستحقاته المالية بغض النظرعن قيده فى قائمة الفريق من عدمه وتابع أن محمود الخطيب رئيس النادي حرص على عقد جلسة مع مؤمن زكريا منذ فترة وأبلغه بقرار مجلس الإدارة بنفسه وأكد له على أن النادي لم ولن يتخلي عن أبنائه على مدار تاريخه و أنه أحد أبناء الأهلي وسيحصل على كل الدعم والمساندة من كافة الإتجاهات حتي يستعيد عافيته ويعود للملاعب من جديد.

وأكد الجهاز على أنه لم يكن بحاجة للإعلان عن كل هذه التفاصيل سواء الخاصة بقرار مجلس الإدارة او موقف الخطيب لأن سياسة الأهلي لم تتغير ولن يتخلي يوما عن أبنائه كما أن رئيس النادي يعطي موضوع مؤمن زكريا اهتماما خاصا منذ علمه بإصابته وإلتقاه أكثر من مرة وتابع الترتيبات الخاصة بعلاجه فى ألمانيا خلال الفترة الماضية وقبلها فى إسبانيا وسيظل مؤمن وكل أبناء الأهلي محل اهتمام ورعاية ناديهم جاء ذلك عقب ظهور اللاعب فى إحدى البرامج التليفزيونية، وحاول البعض أن يتحدث عن تكاليف علاج ومستحقات مؤمن زكريا بطريقة تعكس أن هناك تقصير من النادي الأهلي وهو عكس الحقيقة تمامًا ويحظي اللاعب بكل إهتمام ورعاية من ناديه ورئيسه.