شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تسليم الأهلي والزمالك تذاكر السوبر لبيعها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كما يشهد اللقاء استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصرى، وأوضح رئيس لجنة الحكام جمال الغندور أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفًا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته، لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه ، وسيتم حسم إسم الحكم خلال اليوم.
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