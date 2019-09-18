شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يقرر تسليم الأهلي والزمالك تذاكر السوبر لبيعها... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم تسليم ناديي الاهلي والزمالك تذاكر السوبر المصري المقرر له الثامنة مساء الجمعة باستاد برج العرب ، على أن يتولي مسئولو الناديين بيع و توزيع التذاكر.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري التى تجمع الأهلي و الزمالك فى الثامنة مساء غداً الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية ، وجاءت كالتالي : 100 جنيه للدرجة الثالثة و 350 جنيه للدرجة الأولي.

ويشهد السوبر المصرى حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية ، من المقرر أن تصل تذاكر مباراة الأهلي و الزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد إنتهاء الطباعة و الختم بوزارة الداخلية.

كما يشهد اللقاء استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصرى، وأوضح رئيس لجنة الحكام جمال الغندور أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفًا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته، لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه ، وسيتم حسم إسم الحكم خلال اليوم.