زى النهاردة.. مصر تفوز بالبطولة العربية على حساب السعودية...

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سجل أهداف المنتخب المصرى بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكأس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة.
كان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا، ثم تخطى سوريا في قبل النهائى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف أيمن منصور.
شهدت البطولة ظهور لاعبى المنتخب الأوليمبى لأول مرة أمثال نادر السيد، على ماهر، تامر عبدالحميد، سامى الشيشينى، ياسر ريان، خالد الغندور، وغيرهم ومعهم أيمن منصور.
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