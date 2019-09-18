شكرا لقرائتكم زى النهاردة.. مصر تفوز بالبطولة العربية على حساب السعودية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 1992 توجت مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهرى بالبطولة العربية، بعد الفوز في النهائى على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، التى استضافاتها المملكة السعودية العربية.

سجل أهداف المنتخب المصرى بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكأس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة.

كان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا، ثم تخطى سوريا في قبل النهائى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف أيمن منصور.

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شهدت البطولة ظهور لاعبى المنتخب الأوليمبى لأول مرة أمثال نادر السيد، على ماهر، تامر عبدالحميد، سامى الشيشينى، ياسر ريان، خالد الغندور، وغيرهم ومعهم أيمن منصور.