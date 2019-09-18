شكرا لقرائتكم مخطط أحمال الإسماعيلى يغادر القاهرة بعد انتهاء رحلته مع الدراويش... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغادر اليوم الاربعاء التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الاسماعيلى القاهرة متوجهاً لبلاده بعد انتهاء رحلته مع الدراويش . وتقدم مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص الشكر والتقدير للتونسى أكرم إبراهيم علياوى مخطط الأحمال بعد إنهاء عقده مع النادي. وطالب المدير الفنى الصربى ” ميودراج يسيتش” مجلس الإدارة بتعيين مدرب أحمال جديد سبق له العمل بجانبه في عدة أندية وذلك من أجل تحقيق الانسجام والتناغم وهو ما قوبل بالموافقة. Advertisements يذكر أن العلياوى قد انضم لجهاز الدراويش فى وقت سابق اثناء تولى محمود جابر الإدارة الفنية للفريق. ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجونة. وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.

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