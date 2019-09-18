شكرا لقرائتكم فايلر يرفض زيادة مدة معسكر الأهلى استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر زيادة مدة معسكر الفريق قبل مواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي ،والمقرر إقامتها يوم الجمعة على ملعب برج العرب بالاسكندرية.

وناقش الجهاز الفني مقترحاً بدخول الفريق معسكر بداية من اليوم الأربعاء، وبالتحديد بعد انتهاء مران الفريق، إلا أن فايلر استقر في نهاية الأمر على دخول المعسكر بشكل طبيعي غدا الخميس اي قبل المباراة ب٢٤ ساعة فقط.

Advertisements

ويعاني الاهلي من غياب اكثر من لاعب مؤثر امام الزمالك يأتي علي راسهم المغربي وليد ازارو مهاجم الفريق الأساسي ،والذي لازال يعاني من إصابة على مستوى الركبة.

ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة الدوري العام بمواجهة سموحة المقرر اقامتها يوم 32 سبتمبر الجاري.