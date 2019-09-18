شكرا لقرائتكم فايلر يرفض زيادة مدة معسكر الأهلى استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقش الجهاز الفني مقترحاً بدخول الفريق معسكر بداية من اليوم الأربعاء، وبالتحديد بعد انتهاء مران الفريق، إلا أن فايلر استقر في نهاية الأمر على دخول المعسكر بشكل طبيعي غدا الخميس اي قبل المباراة ب٢٤ ساعة فقط.
ويبدأ الأهلي مشواره في بطولة الدوري العام بمواجهة سموحة المقرر اقامتها يوم 32 سبتمبر الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يرفض زيادة مدة معسكر الأهلى استعدادا لمواجهة الزمالك فى السوبر... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.