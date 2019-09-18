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جدة - عمرو شويل الأهلى والزمالك فى فندق واحد قبل مباراة السوبر ببرج العرب أنهى ناديى الأهلى والزمالك اجراءات اقامة الفريقين بمدينة برج العرب قبل مباراة السوبر المقبلة والمقرر إقامتها الجمعة المقبلة. ويلتقى الأهلى ضد الزمالك فى المباراة التى ستجمعهما فى الثامنة مساء الجمعة على أرضية ملعب استاد برج العرب وسط حضور نحو 10 الآف مشجع يتقاسمهما طرفى المباراة وذلك لتحديد بطل السوبر المصرى للعام الماضى والمؤجل للموعد المعلن. وقرر الناديين الاقامة فى فندق واحد ببرج العرب حيث سيقيم الفريقين بفندق "راديسون بلو" حيث اختارت القلعة الحمراء الجانب الأيسر بينما سيجلس الزمالك فى الناحية اليمنى للفندق. Advertisements ورحب الجهازين الفنيين لناديى الأهلى والزمالك بالفكرة فى إطار الروح الرياضية والاحترافية، ويستعد الفريقين لاقامة مباراة السوبر المصرى والتى ستكون قبل ليلة واحدة من انطلاق بطولة الدورى الممتاز. وينطلق الدورى المصرى الممتاز السبت المقبل 21 سبتمبر الجارى وذلك عقب انتهاء أطول مسابقة فى التاريخ محلياً والتى استمرت حتى الآن بسبب تغيير موعد بطولات الاتحاد الافريقى فى النسخة الماضية والتى حاز فيها الزمالك بطولة كأس الكونفيدرالية الافريقية.

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