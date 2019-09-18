شكرا لقرائتكم مؤتمر صحفي للمقاولون لتقديم الصفقات الجديدة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون والمشرف العام علي الكرة مؤتمراً صحفياً في الخامسة عصر اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالنادي بحضور عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل لتقديم الصفقات الجديدة والرد على استفسارات وسائل الاعلام.

وسيتحدث المشرف على الكرة عن تفاصيل الصفقات الجديدة واستعداد الفريق لانطلاق الدوري بمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل كما سيعلن عماد النحاس المدير الفني سير فترة الاعداد ومراحلها وسيتحدث عن اهدافه وطموحاته مع الفريق الموسم المقبل.

يذكر ان المقاولون نجح في ابرام 9 صفقات هم النيجيري معروف يوسف لاعب الزمالك الذي انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفري ايبونج مهاجم أهلي بني غازي الليبي السابق في صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكري نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.