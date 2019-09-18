ميودراج يطالب الإسماعيلي بفيديوهات للجونة استعدادا لانطلاق الدورى...

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ويستهل الاسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على ستاد الجونة .
ومن جانبه قال الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي، أن فريقه جاهز لضربة البداية في مشوار الدراويش ببطولة الدوري الممتاز.
وقال مدرب الإسماعيلي فى تصريحات صحفية، أن هدفه الفوز بنقاط كل مباراة يخوضها فريقه، مشيرًا إلى أن كافة المباريات التي سيخوضها الدراويش سيكون شعارها احترام جميع الفرق.
وأكد ميودراج يسيتش أن الجهاز الفنى للإسماعيلي يسعى للتعرف على نقاط القوة والضعف لدى جميع الفرق المنافسة.
ويرى المدرب الصربى أن الإسماعيلي فريق كبير، يلعب دائمًا من أجل الفوز وسيسعى لتحقيق مراكز متقدمة في بطولة الدوري للموسم الجديد 2019 – 2020
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