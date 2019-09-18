شكرا لقرائتكم الداخلية يستعد لمواجهة منتخب السويس وديا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الداخلية تحت القيادة الفنية لضياء عبد الصمد مدرب الفريق لمواجهة فريق منتخب السويس اليوم الأربعاء، في اللقاء الودي الثاني للداخلية بمعسكر الإسماعيلية، في إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

ويشهد معسكر الإسماعيلية ثلاث مباريات ودية للداخلية حيث كانت الودية الأولى مع الشهداء أمس، ثم اليوم مع منتخب السويس ويختتم المعسكر بمباراة الداخلية مع بورفؤاد يوم السبت المقبل.

وأكد ضياء عبد الصمد مدرب الداخلية أن صفوف الفريق أصبحت متكتمله بعد انتهاء أزمة محمد صبحي وايمانويل إيجيبتور وانتظامهما في صفوف الفريق استعداداً للموسم الجديد بدوري القسم الثاني الذي ينطلق 7 أكتوبر المقبل.

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وضم الداخلية عدد من الصفقات المميزة خلال الميركاتو الصيفي كان أبرزها أحمد تمساح لاعب حرس الحدود السابق، ويختتم الظاخلية معسمر الاسماعيلية الأحد المقبل حيث يعود الفريق إلى القاهرة لمواصلة تدريباته قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويسعى فريق الداخلية تحت قيادة ضياء عبد الصمد إلى العودة لدوري الأضواء والشهرة من جديد بعدما هبط الفريق الموسم الماضي إلى دوري القسم الثاني حيث استقر الداخلية في المركز قبل الأخير بجدول المسابقة قبل أن تسند المهمة الفنية لعبد الصمد من أجل إعادة تصحيح المسار، وأكد مدرب الداخلية أن ادارة الفريق وفي مقدمتها اللواء عثمان الدسوقي المشرف على فريق الكرة، لم تتوانى في دعم الداخلية والجهاز الفني من أجل تسهيل طريق العودة إلى الدوري الممتاز، وأشار عبد الصمد أن عودة صبحي وايجيبتور كان بمثابة استعادة الداخلية لجزء كبير من قوته في طريق العودة خاصة وأن مجموعة الداخلية في القسم الثاني تضم العديد من الفرق القوية.