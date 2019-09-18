100 جنيه سعر تذكرة الدرجة الثالثة لسوبر الأهلى والزمالك و350 للأولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو اتحاد الكرة أسعار تذاكر مباراة السوبر المصرى التى تجمع الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الجمعة باستاد برج العرب بالإسكندرية، وجاءت كالتالى: 100 جنيه للدرجة الثالثة و350 جنيها للدرجة الأولى. ويشهد السوبر المصرى حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية. ومن المقرر أن تصل تذاكر مباراة الأهلى والزمالك إلى مقر اتحاد الكرة اليوم بعد انتهاء الطباعة والختم بوزارة الداخلية. كما تقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصرى، وأوضح جمال الغندور رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفًا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته، لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه، وسيتم حسم اسم الحكم خلال اليوم.

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