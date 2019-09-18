أسامة نبيه لـ"سوبر كورة": "خلطة" البطولات فى الأهلى والزمالك فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسامة نبيه أحد المدربين الشبان الذين ينتظرهم مستقبل كبير فى عالم التدريب، نجح فى تجربته معاونا للأرجنتينى هيكتور كوبر وحقق نجاحات كبيرة للفراعنة، وعاد اسمه يتردد مع الأسماء المرشحة للمنتخب بعد استقالته المفاجأة من تدريب فريق إف سى مصر. "سوبر كورة" حاور أسامة نبيه فى حديث كشف فيه الكثير من الأسرار.. وإلى نص الحوار:

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