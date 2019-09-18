شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. صلاح أمين يحتفل بعيد ميلاده الـ38 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل، اليوم الأربعاء، صلاح أمين مهاجم مصر المقاصة بعيد ميلاده رقم 38، حيث ولد المهاجم المخضرم فى 18 سبتمبر عام 1981، وتنقل بين عدة أندية هى طلائع الجيش، سموحة، الإنتاج الحربى، النجوم قبل أن يستقر فى الفريق الفيومى حالياً.

وخلال مسيرته الكروية عرف صلاح أمين بأنه "كعبه عالى" على الزمالك وساهم فى 8 أهداف فى مرمى نادى الزمالك طوال تاريخ مشاركاته أمام الفارس الأبيض، سجل 6 منهم، وصنع اثنين، وعلى الرغم من أن عدد الأهداف ليس بالكبير، إلا أن أغلب أهدافه تكون سببا فى خسارة الزمالك للكثير من النقاط.

وبشكل عام لعب صلاح أمين 246 مباراة فى الدورى العام سجل 72 هدفا وصنع 15 هدفاً بمعدل دقائق لعب وصل لـ 17.622 ساعة.

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صاحب الـ38 عاما أصبح كابوسا يطارد جماهير الأبيض التى باتت تحذر منه عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعى، بسبب سجل اللاعب التهديفى فى مرمى الفريق، فصلاح أمين حصد بأهدافه الستة في الشباك البيضاء 10 نقاط أمام الزمالك مع الأندية التى لعب لها.

ويتطلع صلاح أمين لمواصلة أرقامه المميزة فى الموسم الجديد مع أبناء الفيوم، خاصة وأنه دخل فى منافسة شرسة مع عمرو مرعى زميله الجديد بالفريق على حجز مقعد المهاجم الأساسى للمقاصة فى موسم 2019/2020 المرتقب انطلاقه 21 سبتمبر الجارى.