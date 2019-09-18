شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. مصر تهزم السعودية 3 / 2 وتتوج بالبطولة العربية بقيادة الجوهرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 18 سبتمبر 1992 توجت مصر بقيادة الجنرال محمود الجوهرى بالبطولة العربية، التى استضافاتها المملكة السعودية العربية، بعد الفوز فى النهائى على السعودية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف المنتخب المصرى بالترتيب سامى الشيشينى، وأحمد الكأس، وحسام حسن بضربة خلفية مزدوجة.

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كان منتخب مصر قد استهل مشواره بالتعادل مع الأردن بهدف أيمن منصور، والفوز على الكويت بهدف أيمن منصور أيضا، ثم تخطى سوريا فى قبل النهائى بضربات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف أيمن منصور.

وشهدت البطولة ظهور لاعبى المنتخب الأولمبى لأول مرة أمثال نادر السيد، على ماهر، تامر عبدالحميد، سامى الشيشينى، ياسر ريان، خالد الغندور، وغيرهم ومعهم أيمن منصور.