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شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمودى فى مهمة استعادة التألق عبر بوابة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الطموح سيكون له الكلمة العليا بعد انتقال أحمد حمودى نجم الأهلى إلى صفوف بيراميدز مؤخرًا وسط الرغبة فى استكمال مشوار التألق واستعادة البريق مجددًا مع فريقه الجديد .
حمودى نجم يمتلك العديد من المهارات التى لم تظهر بالقوة التى يرغب فيها فى صفوف القلعة الحمراء، إلا أنه سيسعى بكل جهده أن يقددم أفضل ما لديه فى الفترة المقبلة .
حمودى لعب فى صفوف الشياطين الحمر عامين ونصف، شهدت لحظات من التألق وأخرى من الإخفاقات، حيث انضم حمودى للقلعة الحمراء فى 31 يناير موسم 2017 قادمًا من الباطن السعودى بعد صراع كبير مع الزمالك.
جاء إجمالى أرقام حمودى مع الأهلى فى عامين ونصف بواقع 38 مباراة سجل هدفين فقط وصنع 10 أهداف، قبل أن يفسخ عقده مع الأحمر بالتراضى .
ويرصد ”الخليج 365” لقطات توضح ملامح الإصرار والعزيمة لدى حمودى فى الصور التالية :
حمودى بالبدلة
حمودى
حمودى فى التدريبات
حمودى 1
حمودى
حمودى
حمودى بقميص الأهلى
حمودى بالكاجوال فى الأهلى
حمودى
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