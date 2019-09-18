التونسى أكرم علياوى يغادر القاهرة اليوم بعد نهاية رحلته مع الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغادر، اليوم الأربعاء، التونسى أكرم علياوى مخطط أحمال الإسماعيلى القاهرة متوجهاً لبلاده بعد انتهاء رحلته مع الدراويش.
وتقدم مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس إبراهيم عثمان بخالص الشكر والتقدير للتونسى أكرم إبراهيم علياوى مخطط الأحمال بعد إنهاء عقده مع النادى.
وطالب المدير الفنى الصربى "ميودراج يسيتش" مجلس الإدارة بتعيين مدرب أحمال جديد سبق له العمل بجانبه فى عدة أندية، وذلك من أجل تحقيق الانسجام والتناغم وهو ما قوبل بالموافقة.
يذكر أن العلياوى قد انضم لجهاز الدراويش فى وقت سابق أثناء تولى محمود جابر الإدارة الفنية للفريق.
ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة، والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجونة.
وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية.
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