شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورى محترفى الاسكواش بمشاركة على فرج ورنيم الوليلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختتم، اليوم الأربعاء، فعاليات الدورى العام المصرى لمحترفى الاسكواش لمرحلة عمومى رجال وسيدات بالتجمع الخامس، التى أقيمت على مدار ثلاثة أيام بدأت الاثنين الماضى.

ويشارك ببطولة الدورى العام قسم المحترفين 18 لاعبا و12 لاعبة منهم: علي فرج المصنف الأول وطارق مؤمن المصنف الثالث وكريم عبد الجواد المصنف الرابع على العالم، ورنيم الوليلى المصنفة الأولى ونور الشربينى المصنفة الثانية ونوران جوهر المصنفة الرابعة ونور الطيب المصنفة الخامسة على العالم بالإضافة لكوكبة من اللاعبين واللاعبات المحترفين يمثلون ستة أندية وهم :-

نادى سبورتنج حامل لقب الموسم الماضى

نادى وادى دجلة

النادى الأهلى

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نادى هليوبوليس

نادى الجزيرة

وأخيرا الوافد الجديد من دورى القسم الأول نادى بلاك بول .

كما يشارك فى دورى القسم الأول 24 لاعبا و16 لاعبة يمثلون ثمانية أندية هم الزهور - سموحة - الشمس - الصيد - المعادى - طنطا - كيلنج شوت - البرلسى.

ويستعد لاعبو الاسكواش للمشاركة ببطولة سان فرانسسكو بفرنسا يوم 24 سبتمبر الجارى فى ثانى بطولات الاسكواش بموسم 2019/2020، وذلك بعد بطولة الصين التى توج بها نور الطيب فى السيدات ومحمد الشوربجى بمنافسات الرجال.