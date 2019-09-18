شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لمراقبى المباريات استعدادًا للسوبر والدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد فى الثالثة عصر اليوم الأربعاء مراقبو المباريات أولى اجتماعاتهم استعدادًا لمباراة السوبر المصرى، التى تجمع الأهلى والزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، وأيضاً الاستعداد لانطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر لها السبت المقبل.

ويشهد الاجتماع الحديث عن دور مراقبى المباريات فى الفترة المقبلة وضرورة كتابة كل صغيرة وكبيرة خلال اللقاءات والتواجد فى الأماكن المخصصة لهم، وضرورة الالتزام بعدم وجود أى شخص غير مسئول داخل أرضية الملعب وتحديداً مع نهاية اللقاء.

ويشهد السوبر المصرى حضورا جماهيريا يقدر بـ10 آلاف متفرج مناصفة بين الناديين 5 آلاف مشجع لكل فريق بناء على قرار الجهات الأمنية.

كما تقرر استقدام حكام أجانب لمباراة السوبر المصرى، وأوضح رئيس لجنة الحكام أن هناك صعوبة تواجهه فى استقدام حكم أجنبى لأن موعد اللقاء محصور بين مباريات دورى أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، مضيفًا أنه يتواصل بشكل شخصى مستغلاً علاقاته، لأن ذلك أسرع من المخاطبات الرسمية، حيث إن بعض الاتحادات الأوروبية تشترط مخاطبتها قبل أسبوعين من موعد المباراة، لأنها تقوم بتسكين حكام جميع مباريات الدورى قبل انطلاقه.