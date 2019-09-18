شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يعقد مؤتمرًا صحفيًا لتقديم الصفقات الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة نادى المقاولون والمشرف العام على الكرة مؤتمرًا صحفيًا فى الخامسة مساء اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالنادى بحضور عماد النحاس المدير الفنى لذئاب الجبل لتقديم الصفقات الجديدة والرد على استفسارات وسائل الإعلام.

وسيتحدث المشرف على الكرة عن تفاصيل الصفقات الجديدة واستعداد الفريق لانطلاق الدورى بمواجهة طلائع الجيش يوم السبت المقبل كما سيعلن عماد النحاس المدير الفنى سير فترة الإعداد ومراحلها وسيتحدث عن أهدافه وطموحاته مع الفريق الموسم المقبل.

يذكر أن المقاولون نجح فى إبرام 9 صفقات هم النيجيرى معروف يوسف لاعب الزمالك الذى انتقل على سبيل الإعارة لمدة موسم، وكوفرى ايبونج مهاجم أهلى بنى غازى الليبى السابق فى صفقة انتقال حر لمدة 4 مواسم ومحمود السيد ومحمد سالم ومحمد عصام وعبد الرحمن فاروق وعبد الله ياسين لاعب باريس سان جيرمان وإبراهيم عادل مدافع سموحة السابق وشكرى نجيب على سبيل الإعارة لمدة موسم من الإسماعيلي.