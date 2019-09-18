موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. والقنوات الناقلة

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب بارك دي برانس ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وباريس سان

تنطلق مباراة ريال مدريد وباريس سان

جيرمان في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

والساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وباريس سان

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 بتعليق رؤوف خليف.

ويدخل ريــال مدريد اللقاء باحثًا عن عودة أوروبية قوية ، بعد موسم سيئ خرج منه صفر اليدين خلال العام الماضى، ويعانى الملكى من كثرة الغيابات، حيث تضم قائمة

المصابين الدولى الإسبانى ماركو أسينسيو ولوكا مودريتش، والبرازيلى مارسيلو، وإيسكو، وفيديريكو فالفيردى بسبب الإصابة، بالإضافة إلى الثنائى سيرجيو راموس، وناتشو وذلك بسبب الإيقاف بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية فى لقاء أياكس الموسم الماضى.

فى المقابل، يسير باريس سان جيرمان بخطى ثابتة فى الدورى الفرنسى حتى الآن، فمنذ بدايته لم يخسر إلا مباراة واحــدة كانت ضد رين. ويفتقد "إلبى إس جى" الدولى البرازيلى نيمار بسبب الإيقاف المفروض عليه من قبل اليويفا لمباراتين، بالإضافة للفرنسى الدولى كيليان مبابى، لعدم تعافيه من الإصابة، وعبدو ديالو والمهاجم بداعى الإصابة، أيضا لأوروجوايانى إدينسون كافانى.