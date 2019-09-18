رياضة | أسوأ رقم لليفربول من 25 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسوأ رقم لليفربول من 25 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق ليفربول الإنجليزي أمام مضيفه نابولي الإيطالي بثنائية نظيفة على ملعب سان باولو مساء الثلاثاء في الجولة الأولى من المجموعة الخامسة من دوري أبطال اوروبا

وأصبح ليفربول أول حامل لقب يتلقى خسارة في أولى مبارياته في الموسم التالي لفوزه بلقب دوري الأبطال منذ 25 عامًا

وكان ميلان الإيطالي قد افتتح موسم 1994- 1995 وهو حامل اللقب بالخسارة أمام أياكس الهولندي بنفس النتيجة بهدفين نظيفين

وبات فريق نابولي أول فريق إيطالي يتغلب على حامل لقب دوري الأبطال في دور المجموعات منذ سبعة أعوام منذ فوز يوفنتوس على تشيلسي الإنجليزي بثلاثية نظيفة في شهر نوفمبر لعام 2012.

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد نابولي؟

Advertisements

شارك محمد صلاح في خسارة فريقه ليفربول ضد نابولي وفشل في تسجيل أي أهداف لتفوق دفاع نابولي بقيادة السنغالي كاليدو كوليبالي ضد صلاح وماني وفيرمينو.

وصدم موقع "WhoScored" الشهير محبي محمد صلاح وذلك بعدما أعطى الموقع تقييم 5.7 للاعب الدولي المصري، وهو تقييم يعد الأقل في تاريخ محمد صلاح في مباريات دوري أبطال أوروبا

وسدد محمد صلاح 5 تسديدات على المرمى في مباراة ليفربول ضد نابولي كانت كرة واحدة فقط فيهم على المرمى، في حين ذهب 4 كرات خارج الثلاث خشبات وهذا في الوقت الذي وصل فيه معدل التمريرات الصحيحة لدى محمد صلاح في مباراة اليوم إلى 77% فقط.

خلال مباراة ليفربول ضد نابولي قام محمد صلاح بمرواغة واحدة فقط صحيحة، وهو رقم قليل للغاية بالنسبة للنجم الدولي المصري لتستمر سلسلة الأرقام الغير جيدة بالنسبة لمحمد صلاح في مباراة ليفربول ونابولي.

يذكر أن محمد صلاح قد فقد فرصة معادلة الرقم القياسي كأسرع لاعب إفريقي يسجل 15 هدفًا مع فريق واحد في دوري أبطال أوروبا، حيث يملك هذا الرقم النجم الدولي الإيفوراي ديديه دورجيا والذي سجل 15 هدفًا في 25 مباراة فقط مع تشيلسي، في حين سجل محمد صلاح 14 هدفًا في 25 مباراة رفقة نادي ليفربول الإنجليزي.