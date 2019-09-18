رياضة | رسمياً.. بلدية المحلة يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسمياً.. بلدية المحلة يتعاقد مع لاعب وسط المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل مجلس إدارة بلدية المحلة صفقاته القوية لدعم الفريق الأول لكرة القدم حيث نجح في التعاقد مع اللاعب كريم بدير لاعب وسط المنصورة بعد أن قام مصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف العام على الكرة بدفع الشرط الجزائي لنادي المنصورة منذ قليل من أجل الحصول على خدمات اللاعب وتم الحصول على الإستغناء الخاص باللاعب.

ويعتبر كريم بدير من أحسن لاعبي خط الوسط المدافع في مجموعة بحري الموسم الماضي مماجعل أندية كثيرة تدخل الصراع من أجل الحصول على توقيعه مثل فاركو والرجاء ولكن نجحت إدارة البلدية في الفوز باللاعب حيث تلاقت رغبة اللاعب والنادي.

وكان كريم بدير قد تخرج من قطاع الناشئين بنادي المنصورة وتالق في صفوف الفريق الأول وأنتقل الي وادي دجلة ثم عاد إلي المنصورة التي شهدت تالقة من جديد لينتقل الي بلدية المحلة.



وكانت جلسة قد جمعت الشامي باللاعب في وجود وكيله محمد سلامة الذي لعب دورا كبيرا في انضمام كريم للبلدية ووقع اللاعب على عقود انضمامه لمدة ثلاث سنوات.