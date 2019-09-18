رياضة | تشيلسي يحصن نجمه ضد إغراء ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يحصن نجمه ضد إغراء ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن خطة تشيلسي في البدء في تحصين نجم الفريق تامي إبراهام خوفًا من رحيله إلى ريال مدريد.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إدارة تشيلسي تسعى بشدة لتجديد عقد الشاب تامي أبراهام بسبب أنباء عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه.

وأكد الموقع الإيطالي أن عقد أبراهام مع البلوز ممتد حتى صيف 2022 ولكن النادي اللندني يسعى لتمديد عقده لمدة موسم آخر.

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وأوضح الموقع الإيطالي أن أبراهام حاليًا هو النجم الأول للفريق في الموسم الحالي بعد تسجيله 7 أهداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن تشيلسي محروم من عقد أية صفقات حتى نهاية الموسم الحالي وبالتالي من الصعب أن يتخلى عن أي لاعب مهم في صفوفه هذا الموسم.

يذكر أن أبراهام قاد فريقه تشيلسي الإنجليزي لفوز عريض على حساب نظيره فريق وولفرهامبتون بنتيجة 5 – 2 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت الماضي على ملعب الأول (مولينيو) ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، حيث سجل 3 أهداف (هاتريك) وانتزع صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.