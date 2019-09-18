سالم_الدوسري يتصدر الترند السعودي عقب اشتباكه مع لاعبي الإتحاد

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

سالم الدوسري

كتب الخليج 365 - متابعات

علّق لاعب الهلال سالم الدوسري على واقعة اشتباكه مع لاعبي الاتحاد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس (الثلاثاء) في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



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وأعرب سالم في تصريحات له عقب المباراة عن دهشته من هجوم لاعبي الاتحاد عليه، وقيامهم بالاعتذار له بعد المباراة، قائلاً: "ما الفائدة من الاعتذار بعد ذلك؟".

وبرر قيامه بحركة استعراضية خلال المباراة التي كانت سبباً في غضب لاعبي الاتحاد منه، بأنها أمر طبيعي في كرة القدم لإخراج لاعبي الخصم من أجواء اللقاء، مؤكداً أنه يحترم فريق الاتحاد كثيراً.

وكان الهلال قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا لمواجهة السد القطري، بعد فوزه على الاتحاد بثلاثة أهداف لهدف وحيد، وأحرز سالم الدوسري الهدف الثاني وقدم أداءً جيداً، ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.