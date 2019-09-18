شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يكشف سبب منع المستبعدين من "استقلال" أتوبيس الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى واقعة غير مألوفة منع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى لاعبى الفريق المستبعدين من مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية الماضية، من استقلال أتوبيس الفريق، خلال التحرك من فندق الإقامة لملعب اللقاء، وهو ما أثار حفيظة بعض اللاعبين المستبعدين لعدم تفهمهم للأمر.

وقال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى إن الخواجة أصر على عدم استقلال اللاعبين المستبعدين لأتوبيس الفريق رغم كبر حجمه واستيعابه لعدد أكثر من اللاعبين، ليتحركوا للملعب فى سيارة أخرى ولم يسمح لهم بدخول غرفة تبديل الملابس بعد وصولهم ملعب اللقاء، وشدد المصدر على أن فايلر يحاول التركيز مع اللاعبين المتواجدين فى قائمة الفريق، ويحاول إبعاد من لم يقع عليهم الاختيار، وذلك حتى ينجح فى حفظ أسماء اللاعبين ومراكزهم واستيعاب كامل المعلومات عن كل نجوم الفريق.

وكشفت مواجهة الأهلى وكانو سبورت متغيرين آخرين أقدم عليهما المدرب السويسرى قبل المباراة، وهى الأشياء التى من المحتمل أن يستمر فايلر فى القيام بها فى المباريات المقبلة، وبدايتها بمواجهة الزمالك، حيث قام فايلر بإعلان التشكيل صباح يوم المباراة وبالتحديد بعد تناول وجبة الإفطار، كما لا يلقى المدرب السويسرى المحاضرة الأخيرة له فى فندق الاقامة قبل التحرك للملعب كما هو معتاد، ولكنه قام بإلقائها فى غرفة ملابس ملعب المباراة.