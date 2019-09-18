الاتحاد يعلن إلغاء تعاقده مع لويس خيمينيز

جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:

قررت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي اليوم الأربعاء، إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز رسمياً، بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.

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وكان الاتحاد خسر مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال 3 – 1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط البالغ 35 عاما، في العاشر من يوليو الماضي لمدة موسم واحد قادماً من صفوف فريق بالستينو التشيلي.

ولعب خيمينيز بقميص الاتحاد مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الرائد وضمك، و4 في دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن الإيراني، ذهاباً وإياباً، وأمام الهلال.