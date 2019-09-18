الان تتابع الاتحاد يعلن إلغاء تعاقده مع لويس خيمينيز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة- الخليج 365:
قررت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي اليوم الأربعاء، إلغاء عقد المحترف لويس خيمينيز رسمياً، بعدما ودع الفريق بطولة دوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء.
وكان الاتحاد خسر مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام مواطنه الهلال 3 – 1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.
وتعاقد الاتحاد مع لاعب الوسط البالغ 35 عاما، في العاشر من يوليو الماضي لمدة موسم واحد قادماً من صفوف فريق بالستينو التشيلي.
ولعب خيمينيز بقميص الاتحاد مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الرائد وضمك، و4 في دوري أبطال آسيا أمام ذوب آهن الإيراني، ذهاباً وإياباً، وأمام الهلال.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد يعلن إلغاء تعاقده مع لويس خيمينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.