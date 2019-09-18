شكرا لقرائتكم ناشئات كرة اليد يواجهن غينيا في ثان مواجهاته ببطولة أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الأربعاء ، منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الغينيى فى إطار ثان مواجهاته ببطولة أفريقيا التى تقام على أرض النيجر .

و إلتقى منتخب مصر فى أولى مشواره أمس الثلاثاء مع النيجر فى أول مشوار البطولة قبل أن يحصل على راحة غدا الخميس ، على أن يلتقى الجزائر الجمعة و الكونغو الديمقراطية السبت قبل مواجهة أنجولا الأحد قبل أن يختتم مواجهاته يوم 24 بلقاء تونس .

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تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلا من ، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - ايمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا اخصائية العلاج الطبيعى.

و اللاعبات مريم اسامة - امينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى ايمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمي - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.