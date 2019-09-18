شكرا لقرائتكم فايلر يمنع المستبعدين من مواجهة كانو سبورت من استقلال أتوبيس الفريق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فى واقعة غير مألوفة منع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلى لاعبي الفريق المستبعدين من مواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية الماضية، من استقلال أتوبيس الفريق، خلال التحرك من فندق الإقامة لملعب اللقاء، وهو ما أثار حفيظة بعض اللاعبين المستبعدين لعدم تفهمهم للأمر.



وقال مصدر داخل جهاز الكرة بالأهلى أن الخواجة أصر على عدم استقلال اللاعبين المستبعدين لأتوبيس الفريق رغم كبر حجمه واستيعابه لعدد أكثر من اللاعبين، ليتحركوا للملعب فى سيارة آخري ولم يسمح لهم بدخول غرفة تبديل الملابس بعد وصولهم ملعب اللقاء، وشدد المصدر أن فايلر يحاول التركيز مع اللاعبين المتواجدين فى قائمة الفريق ،ويحاول أبعاد من لم يقع عليهم الاختيار، وذلك حتى ينجح فى حفظ أسماء اللاعبين ومراكزهم واستيعاب كامل المعلومات عن كافة نجوم الفريق.

وكشفت مواجهة الأهلي وكانو سبورت متغيرين آخرين اقدم عليهما المدرب السويسري قبل المباراة، وهي الأشياء التي من المحتمل ان يستمر فايلر في القيام بها في المباريات المقبلة، وبدايتها بمواجهة الزمالك، حيث قام فايلر بإعلان التشكيل صباح يوم المباراة وبالتحديد بعد تناول وجبة الإفطار، كما لا يلقي المدرب السويسري المحاضرة الأخيرة له في فندق الاقامة قبل التحرك للملعب كما هو معتاد، ولكنه قام بإلقائها في غرفة ملابس ملعب المباراة.