شكرا لقرائتكم المصري ينهي أزمة المستحقات المتأخرة لـ16 لاعبا سابقا فى قبل غلق باب القيد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أنهى مسئولو النادى المصرى، أزمة المستحقات المتأخرة لـ16 لاعبا سابقا فى الفريق البورسعيدى قبل غلق باب القيد الصيفى مساء أمس الثلاثاء ، واشترط اتحاد الكرة على المصرى سداد المستحقات المتأخرة للاعبين الـ16 قبل قيد أحمد عادل "ميسى" لاعب الزمالك السابق الذى وقع للمصرى مؤخرا.

وأنهى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري بقيادة ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع أحمد عادل الشهير ب “ميسي” لاعب الزمالك السابق بعقد يمتد لثلاثة مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الحالي 2020/2019، وحتى نهاية موسم 2022/2021.

وقام اللاعب بالتوقيع على تعاقده الجديد مع المصري في حضور عدنان حلبية عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة التعاقدات والذي أكد أن التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عاماً والذي يشغل مركز لاعب خط الوسط المهاجم وصانع الألعاب جاء بناءً على رغبة ايهاب جلال المدير الفني للمصري والذي قام بتصعيد اللاعب إلى الفريق الأول بالزمالك خلال الفترة التي تولى فيها مسئولية الإدارة الفنية للزمالك الموسم قبل الماضي ، مشيراً أن اللاعب سيكون إضافة قوية لصفوف المصري الذي يسعى جاهداً للمنافسة بقوة على كافة البطولات التي يشارك بها خلال الموسم الحالي.