شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات اليد أمام غينيا فى البطولة الأفريقية بالنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم الأربعاء، منتخب ناشئات كرة اليد نظيره الغينى فى إطار ثاني مواجهاته ببطولة أفريقيا التى تقام على أرض النيجر .

والتقى منتخب مصر أمس الثلاثاء النيجر فى أول مشوار البطولة قبل أن يحصل على راحة غدًا الخميس، على أن يلتقى الجزائر الجمعة والكونغو الديمقراطية السبت قبل مواجهة أنجولا الأحد قبل أن يختتم مواجهاته يوم 24 بلقاء تونس .

تضم بعثة منتخب ناشئات مواليد 2002 كلاً من، منى أمين رئيسة البعثة - رامى عبد اللطيف مدير فنى - وليد ابو العطا مدرب عام - خالد عثمان مدرب حراس مرمى - إيمان مرجان مدير ادارى - محمد سليمان محلل فنى - زينب باشا أخصائية العلاج الطبيعى.

Advertisements

واللاعبات مريم أسامة - أمينة هشام - مريم عمر - سارة ياسر - سارة يحيى - رحمة محمد عبد السلام - نهى أيمن - نورا محمود - روان سعيد - ياسمين نجمي - سلمى ياسر - هنا لاشين - جنى صلاح - شهد حسام - منة الله سيد - ياسمين جمال.