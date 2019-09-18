رياضة | طولان يكشف عن الأنسب لقيادة الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طولان يكشف عن الأنسب لقيادة الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح حلمي طولان نجم الزمالك السابق بأن كلا من حسن شحاتة وأيهاب جلال هما الأنسب لقيادة المنتخب كما أكد أن التأخر في إعلان اسم المدير الفني للمنتخب دليل على التخبط.

وقال طولان في تصريحات هاتفية لفضائية ام بي سي مصر : " فوجئت باصدقائي يخبروني بأن جمهور الزمالك يهاجمني على مواقع التواصل الإجتماعي لأني صرحت لجريدة المصري اليوم بأني أتمنى فوز الأهلي بكأس السوبر المصري وهذا لم يحدث مطلقا وتعجبت من صدرو هذا الأمر بحجم هذه الجريدة".

وأضاف :"كنت انتظر دفاع جمهور الزمالك عني وألا يصدقوا صدور هذا التصريح مني على الرغم من احتفالي بتتويج الزمالك ببطولة كأس مصر وأتمنى فوز الزمالك بكأس السوبر المصري".

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وتابع :"فريقي الأهلي والزمالك متشابهين في كثير من الأشياء أبرزها تغيير الأجهزة الفنية بالإضافة إلى تدعيم صفوفهما بصفقات مميزة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

وأردف قائلا :"التأخر في الإعلان عن اسم المدير الفني للمنتخب يدل على تخبط مجلس إدارة اتحاد الكرة الذي كان يجب عليه التفاوض مع أكثر من مدير فني حتى لا يحدث هذا التأخير".

واختتم طولان تصريحاته قائلا : " حسن شحاته وايهاب جلال هما الأنسب لقيادة المنتخب".