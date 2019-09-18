رياضة | نيمار يتلقى خبر سار قبل موقعة الريال وباريس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يتلقى خبر سار قبل موقعة الريال وباريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقي البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مفاجأة سارة، قبل المواجهة المرتقبة لفريقه أمام ريال مدريد والمقرر لها التاسعة مساء غدا الاربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت محكمة التحكيم الريا ضية "كاس" اليوم، عن خفض عقوبة إيقاف النجم البرازيلي نيمار عن المشاركة مع فريقه باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من ثلاث مباريات إلى مباراتين.

وكان نيمار قد تعرض للإيقاف 3 مباريات بعد انتقاده التحكيم بعد خروج فيقه من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي الموسم الماضي. Advertisements

ووافقت المحكمة الرياضية، بشكل جزئي على الاستئناف الذي تقدم به النادي واللاعب نيمار، ضد العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا" في يونيو الماضي، بإيقاف ثلاث مباريات، وتقرر تخفيض العقوبة لمباراتين.

وجاء في بيان المحكمة التي نشرته عبر موقعها الرسمي أن القانون التأديبي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض عقوبة الإيقاف لمباراتين على الأقل في حال التوجه بـ "لهجة مسيئة" إلى أحد المسؤولين عن المباريات، مؤكدة أنه بناء علي ذلك، قاضي المحكمة الموافقة بشكل جزئي على طلب الاستئناف، وقلص العقوبة المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحق نيمار إلى مباراتين (بدلا من ثلاث) .