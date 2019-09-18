الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الأربعاء الموافق 18-9-2019 العديد من المواجهات المثيرة في عالم كدرة القدم ، حيث يلتقي اتلتيكو مدريد بفريق يوفنتوس الايطالي ، فيما يواجه ريال مدريد باريس سان جرمان الفرنسي في ملعب حديقة الأمراء ، ويلتقى بايرن ميونخ الالماني مع ريد ستار اليوغسلافي في دوري أبطال اوروبا لكرة القدم. وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الأربعاء 18-9-2019: دوري أبطال أوروبا

19:55 كلوب بروج – بلجيكا ضد جالطة سراي – تركيا 19:55 أوليمبياكوس – اليونان ضد توتنهام هوتسبير – إنجلترا 22:00 باير ليفركوزن – ألمانيا ضد لوكوموتيف موسكو – روسيا 22:00 باريس سان جيرمان – فرنسا ضد ريال مدريد – إسبانيا 22:00 دينامو زغرب – كرواتيا ضد أتلانتا – إيطاليا تفاصيل 22:00

صفحة المباراة بايرن ميونيخ – ألمانيا — : — سرفينا زفيزدا – صربيا المجموعات Advertisements 22:00 أتلتيكو مدريد – إسبانيا ضد يوفنتوس – إيطاليا 22:00 شاختار دونيتسك – أوكرانيا ضد مانشستر سيتي – إنجلترا دوري أبطال آسيا 2019 13:00 كاشيما انتلرز – اليابان ضد جوانجزو إيفرجراند – الصين ربع النهائي وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613444 مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جرمان بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613445 مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وريد ستار بلجراد بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613446/ مشاهدة مباراة توتنهام وأولمبياكوس بث مباشر في دوري أبطال أوروبا

https://www.alweeam.com.sa/613494/

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