شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد ينهي عقد «خمينيز» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أعلن نادي الاتحاد الاستغناء عن خدمات اللاعب التشيلي لويس خمينيز اليوم (الأربعاء). وقال حساب النادي عبر «تويتر»: قرر مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحالي، إنهاء التعاقد مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خمينيز.



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