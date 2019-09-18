شكرا لقرائتكم الزمالك يمنح 175 ألف جنيه لكل لاعب مكافأة التتويج بكأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل لاعبو الزمالك على 175 ألف جنيه لكل لاعب عبارة عن مكافأة التتويج بلقب بطولة كأس مصر، وذلك بواقع 35 ألف جنيه عن المباراة الواحدة من المباريات التى خاضها الأبيض فى الكأس بداية من لقاء مركز شباب سمنود وصولاً إلى بيراميدز فى النهائى الذى فاز فيه أبناء ميت عقبة بثلاثية نظيفة، وذلك لتحفيز اللاعبين لتحقيق لقب بطولة السوبر المصرى وذلك عندما سيواجه الزمالك نظيره الأهلى، بعد غد الجمعة، على استاد برج العرب، فى حضور 10 آلاف مشجع مقسمين إلى 5 آلاف مشجع لكل فريق فى الديربى الأول الذى سيجمع بين الثنائى الصربى ميتشو المدير الفنى للأبيض ونظيره السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأحمر.

كما قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تحفيز اللاعبين بمواصلة صرف مكافآت خاصة فى حالة تحقيق لقب السوبر وإقصاء الأهلى خاصة إن المباراة تمثل أهمية كبيرة لقلعة ميت عقبة وستمنح الفريق دافعًا كبيراً فى بداية الموسم حال التتويج بلقب البطولة التى تنتظرها الجماهير البيضاء خاصة بعدما نجح الأهلى فى الفوز بالدورى الممتاز فى الموسم الماضى رغم تصدر الفريق الأبيض لجدول ترتيب البطولة لفترة طويلة قبل أن يفوز الأهلى باللقب فى النهاية.