شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. تأبين محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية واتحاد السلة الأسبق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام اليوم حفل تأبين محمود أحمد على رئيس اللجنة الأولمبية واتحاد كرة السلة الأسبق، الذى يقيمه مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة وبالتنسيق مع اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب .

ومن المقرر أن يقام التأبين فى السابعة مساءً اليوم الأربعاء بمقر اللجنة الأولمبية، وبحضور مسئولى الأولمبية، واتحاد السلة، وقدامى لاعبى كرة السلة، ومسئولى الاتحادات الرياضية المختلفة .

وكان أحمد على توفى بعد معاناة مع المرض حيث كان يعانى من أزمة صحية على مدار الأشهر الماضية لكنها اشتدت عليه ورحل عن دنيانا يوم 6 سبتمبر الجارى.

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يذكر أن محمود أحمد على كان يتولى رئاسة اتحاد السلة فى الفترة منذ 1996 حتى 2000 وتم تعيينه لمدة عام من 2003 حتى 2004 ثم فاز بانتخابات الجمعية العمومية من 2004 حتى 2012