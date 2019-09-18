شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يتجه للجونة صباح الجمعة استعدادًا لبداية الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج على السفر للجونة فى الثامنة صباح الجمعة المقبلة استعدادًا لضربة البداية فى الدورى.

ويستهل فريق الإسماعيلى مشواره فى النسخة الجديدة لمسابقة الدورى 2019 - 2020 بمواجهة الجونة والمقرر لها الخامسة والنصف عصر السبت المقبل على استاد الجونة.

وفاز الإسماعيلى على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مستهل رحلته بالبطولة العربية، وحدد مسئولو الإسماعيلى الثلاثاء المقبل موعدًا للتوجه لتونس لخوض مواجهة الإياب مع أهلى بنى غازى الليبى .

وتعاقد الإسماعيلى مع بيكيتى سيلفا من الشعلة السعودى وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى دونجا من الزمالك بالإضافة لشراء شيلونجو بشكل نهائى من سموحة فضلاً عن التعاقد مع العراقى همام طارق وخليل حجى نيمار فى صفقة انتقال حر ومحمد حمدى زكى من سموحة وإبراهيم أبو اليزيد من الداخلية ومحمد سيد مخلوف لاعب وسط الدخلية والمعار من نادى الزمالك بالإضافة للتعاقد مع محمد أحمد كماتشو مدافع وظهير أيمن الزمالك السابق ومحمود عبد المنصف حارس مرمى ناشئى الزمالك وتمديد تعاقد السداسى عبد الرحمن مجدى لاعب الفريق ومحمد فوزى ومحمد مجدى حارسا الفريق ومدحت فقوسة وأحمد أيمن ومحمد صادق لمدة 5 مواسم.