شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواصل الاستعداد و"ميتشو" يُجرى بروفة القمة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الزمالك استعداداته اليوم تحت قيادة الصربى ميتشو، بعد استئناف الأبيض لتدريباته أمس الثلاثاء، على ملعبه، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون على مدار يوم الإثنين الماضى، وذلك عقب عودة البعثة البيضاء من رحلة طيران شاقة من السنغال بعد الهزيمة التى تعرض لها الفريق الأبيض من جينيراسيون فوت السنغالى، بهدفين مقابل هدف، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا وسيلتقى الفريقان فى العودة يوم 29 من شهر سبتمبر الجارى وطلب مسئولى النادى الأبيض خوض اللقاء على ملعب بتروسبورت بحضور الجماهير البيضاء لدعم الفريق للتأهل إلى دور المجموعات ولكن فضل مسئولى الزمالك بالاتفاق مع ميتشو المدير الفنى للفريق غلق ذلك الملف فى الوقت الحالى للتركيز فى لقاء السوبر مع الأهلى.

ومن المُقرر أن يقوم ميتشو فى تدريبات الزمالك الليلة بتجربة خطته فى القمة فى البروفة الخاصة بخوض اللقاء وسيتحدث المدرب الصربى مع لاعبى الفريق الأبيض حول مختلف الأدوار والجمل التكتيكية التى يرغب فى تنفيذها فى مواجهة الأهلى بعد دراسة الفريق الأحمر جيدًا من خلال التسجيلات التى حصل عليها من جهازه المعاون لمباريات الفريق الأحمر الأخيرة بجانب التقارير الخاصة التى قدمها له معاونيه عن نقاط القوة والضعف ولكل لاعب فى قوام الأهلى الأساسى وسيحسم المدرب الصربى من خلال مران الفريق الأبيض اليوم التشكيلة التى سيعتمد عليها فى المواجهة المقبلة مع الأهلى وذلك من خلال حالة اللاعبين وجاهزية كل العناصر بالفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلى، بعد غدٍ الجمعة، على استاد برج العرب، فى حضور 10 آلاف مشجع مقسمين إلى 5 آلاف مشجع لكل فريق فى الديربى.