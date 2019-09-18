شكرا لقرائتكم خبر عن طولان: لم أتوقع فوز الأهلي بالسوبر.. والمعلم الأنسب لقيادة الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حلمي طولان المدير الفني للزمالك الأسبق، عن حزنه بعض الجماهير الزمالك بعد الهجوم عليه ، نافياً أنه تمنى فوز الأهلي على الفريق الأبيض فى مباراة كأس السوبر المقبلة.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك مساء الجمعة المقبل في كأس السوبر المحلي، باستاد برج العرب.

وقال طولان فى تصريحات تلفزيونية : "غير صحيح أنني تمنيت فوز الأهلي على الزمالك في كأس السوبر، ولكن ما أحزنني أن الجماهير الزملكاوية تشك في حلمي طولان".

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وأضاف حلمي طولان ، أن الاهلي والزمالك يمتلكان لاعبين علي مستوي عالي جداً مما يتسبب في اقامة مباراة ممتعة فنية من الطرفين، موضحاً أن عناصر القوة في الزمالك تتمثل في حمدي النقاز وعبد الله جمعة وشيكابالا وأشرف بن شرقي وفرجاني ساسي ، فيما يمتلك الأهلي عناصر مؤثرة مثل علي معلول وصالح جمعة ورمضان صبحي وحسين الشحات .

وعن المدير الفني للمنتخب الوطني علق طولان ، أرى الأولوية في أختيار مدرب منتخب مصر طبقًا لمعايير كثيرة جدًا هو حسن شحاته ويليه إيهاب جلال.