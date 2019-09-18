شكرا لقرائتكم خبر عن آل سليم يفتتح مشوار الأثقال في تايلند والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)

يفتتح الرباع السعودي منصور آل سليم، اليوم (الأربعاء) عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت المملكة، مشاركة المنتخب السعودي لرفع الأثقال في بطولة العالم للكبار والمقامة بمدينة بتايا التايلندية والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

يدخل آل سليم هذه المشاركة عبر منافسته في وزن 55 كجم وسط مشاركة رباعين عالميين وأوليمبيين يشاركونه حلم الحصول على إحدى الميداليات العالمية، ومن المتوقع أن تشهد منافسات هذا الوزن تنافسا كبيرا يحمل معها آل سليم آمال السعوديين في خطف إنجاز باسم الوطن في هذا المحفل العالمي، فيما لو تم كأول رباع سعودي يحقق هذا الإنجاز.

من جهة أخرى، عرض رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي ملف استضافة المملكة لبطولة العالم تحت 20 سنة التي ستقام بمدينة جدة عام 2021 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لرفع الأثقال، بحضور رئيس الاتحاد الدولي المجري توماس أجان، والأمين العام للاتحاد الدولي العراقي محمد جلود، وتم خلاله استعراض الإمكانات والاستعدادات الكبيرة لهذه الاستضافة، فيما أكد الحربي أن البطولة ستكون من أفضل البطولات بفضل الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد السعودي لرفع الأثقال من دعم لا محدود من قبل المسؤولين باللجنة الأوليمبية السعودية لدعم هذه الاستضافة لتؤكد على قدرة المملكة على استضافة أكبر البطولات العالمية في مختلف الألعاب، ومنها لعبة رفع الأثقال.