أوراوا في نصف نهائي آسيا

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (شنغهاي) تأهل فريق أوراوا الياباني للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شنغهاي الصيني بهدف لمثله أمس ضمن دور الـ8 من البطولة. وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في الصين، انتهت بالتعادل 2/2، ليصعد فريق أوراوا ريد دياموندز للدور قبل النهائي، منتظرا الفائز من مباراة اليوم التي تجمع كاشيما إنتلرز الياباني وغوانغتشو إيفرجراند الصيني، اللذين تعادلا سلبيا على ملعب إيفرجراند في مباراة الذهاب.

تأهل فريق أوراوا الياباني للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تعادله مع ضيفه شنغهاي الصيني بهدف لمثله أمس ضمن دور الـ8 من البطولة. وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في الصين، انتهت بالتعادل 2/2، ليصعد فريق أوراوا ريد دياموندز للدور قبل النهائي، منتظرا الفائز من مباراة اليوم التي تجمع كاشيما إنتلرز الياباني وغوانغتشو إيفرجراند الصيني، اللذين تعادلا سلبيا على ملعب إيفرجراند في مباراة الذهاب.

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